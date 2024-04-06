Герман Галущенко отметил, что эффект от аварии почувствует весь мир.

Российские оккупанты могут спровоцировать ядерную катастрофу в случае потери электроснабжения Запорожской АЭС. Влияние такой аварии почувствуют все страны на планете.

"Я это называю шаг к Фукусиме. Если нет внешнего источника питания, то включается дизельные генераторы – они все в рабочем состоянии, ведь Украина отвечала за них ранее", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По его словам, в любом случае существуют огромные риски возможной ядерной аварии.

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"Во-первых, работает генератор – это уже небезопасно само по себе с точки зрения стабильности снабжения. Во-вторых, идут боевые действия, они стреляют и случайное попадание дрона или ракеты в генератор и его больше не будет. Соответственно, черту уже пересекли, и мы уже в ситуации ядерного инцидента", - объяснил чиновник.

При этом он указал, что если действительно что-то случится, то это повлияет на весь мир.

"Даже если страны географически находятся где-то далеко от нашей войны, и они думают, что это их не касается, то они все равно ощутят влияние такой аварии", - подытожил Галущенко.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

В конце марта Запорожская АЭС уже оказывалась на грани блэкаута, когда во время масштабной ракетной атаки на Украину отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с энергосистемой Украины.

4 апреля в результате российских обстрелов отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная", через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

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