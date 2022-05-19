Залужный рассказал об отобрании стратегической инициативы у оккупантов / фото Генштаб

Главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный заявил, что украинской армии удалось отобрать у оккупантов стратегическую инициативу.

Об этом он заявил на заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих в формате с Украиной, сообщает Генштаб ВСУ.

"Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели – захвата города Киева. Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении", - отметил Залужный.

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Как сообщал УНИАН, Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение уравняет на фронте силы.

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