По его словам, многое зависит от западных стран и США.

России будет сложно вести войну после 2025 года из-за проблем с экономикой, прогнозирует бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью телеканалу Киев24, отвечая на вопрос, закончится ли война в Украине в 2025 году.

"Все говорит о том, что Россия не может удержаться дальше экономически после 2025 года. Они имеют очень серьезные проблемы в экономике. Я бы не сказал, что они не смогут продолжать, но им будет очень-очень сложно это делать", - отметил Ходжес.

По его словам, многое зависит и от западных стран и США.

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"Надо продемонстрировать, что мы не оставим Украину, пока Украина не победит в этом конфликте", - подчеркнул военный.

Относительно действий новой администрации президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине Ходжес не взялся делать прогнозы.

"Администрация Трампа очень сложная в смысле понимания, что они будут делать. Многие вещи они пообещали сделать в первый же день. Возможно, будет целый поток заявлений, но соответствующие громкие заявления потребуют действий Конгресса, сотрудничества других стран. Я думаю, что администрация будет более сосредоточена на домашних вопросах в начале. Однако, это будет администрация, которой мы еще не видели раньше. Здесь будут какие-то совсем другие процедуры, протоколы. Сложно делать какие-то предсказания", - сказал Ходжес.

Закончится ли война в Украине в 2025 году

Как сообщал УНИАН, в конце ноября президент Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война в Украине может завершиться в 2025 году:

"Мы можем это делать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной".

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