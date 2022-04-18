Россия использует в Маруиполе тот же подход, что и в Чечне и Сирии.

Согласованное сопротивление ВСУ стало серьезным испытанием для российских военных и замедлило продвижение России.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Разведчики отмечают, что российские командиры будут обеспокоены из-за того, сколько времени надо для покорения Мариуполе.

"Согласованное украинское сопротивление подвергло серьезным испытанием российские войска и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах. Усилия захватить Мариуполь стоили его жителям значительных потерь. Большие территории инфраструктуры были разрушены, население понесло значительные потери", - говорится в сообщении.

По информации британской разведки, нацеливание на населенные районы в пределах Мариуполя происходит по схожему подходу, который Россия использовала в Чечне в 1999 году и Сирии в 2016 году.

"И это несмотря на заявления Минобороны России от 24 февраля 2022 года о том, что Россия не будет наносить удары по городам, не будет угрожать украинскому населению", - акцентируют разведчики.

Напомним, что Минобороны РФ предложило украинским бойцам в Мариуполе сложить оружие и сдаться. Они отказались от капитуляции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны.

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