Водители должны были доставить гуманитарный груз в Волчанск, но с ними связь оборвалась

Российские оккупанты отпустили водителей гуманитарного груза, который вчера захватили. Они везли гуманитарную помощь в Волчанск.

Об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха в Facebook.

"Сегодня у меня и моих побратимов счастливое утро. Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск наши собратья вернулись. Живые и мотивированные бороться за Украину дальше", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что по данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути.

Позже стало известно, что исчезли пятеро водителей и врач из колонны с гуманитарной помощью на Харьковщине.

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