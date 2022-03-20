Он предполагает, что колонна находится под контролем оккупационных войск.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о потере связи с гуманитарной колонной, которая направлялась в Волчанск.

Об этом он написал в Telegram.

"Гуманитарная колонна из "скорых", автобусов и грузовиков направлялась в Волчанск. Как только они выехали на временно неподконтрольную нам территорию – связь оборвалась", – сообщил Синєгубов.

Он добавил, что сейчас местные власти вместе с Офисом президента и вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ириной Верещук пытаются установить местонахождение колонны.

"Вероятно, что колонна находится под контролем оккупационных войск.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Верещук отмечала, что по данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути.

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