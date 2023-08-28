Не игнорируйте тревогу.

Зафиксированы вероятные пуски российских крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ракетная опасность для Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областей.

"Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Оставайтесь в укрытии!"- написали они в 03:59.

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Обновлено в 05:00: Отбой ракетной опасности по областям. Запорожская, Херсонская и Николаевская области - активность российской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Обновлено в 04:43: Тревога звучит в Киеве. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что она связана с пусками крылатых ракет из акватории Черного моря. "Предварительно, осуществлены пуски ракет типа "Калибр". Пребывайте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - отметил он.

Обновлено в 04:32: Группа ракет направляются в направлении Миргорода. Черниговская область - ракетная опасность, добавляют военные.

Также тревогу объявили в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях.

Обновлено в 04:26: Полтавская, Днепропетровская области - находитесь в укрытии, отмечают ВС ВСУ.

Обновлено в 04:25: В Днепропетровской области работает противовоздушная оборона.

Обновлено в 04:15: Житомирская, Винницкая, Киевская области - ракетная опасность. "Днепропетровская область - находитесь в укрытии", - призывают в Воздушных силах.

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