По словам вице-премьера, амнистия не ждет предателей и убийц.

Под амнистию в ОРДЛО не будут подпадать предатели, убийцы, военные преступники, лица, совершившие преступления против человечности и геноцид.

Об этом сообщил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, вице-премьер-министр Алексей Резников в эфире канала "Украина 24".

"Мы сейчас готовим пакет законопроектов о переходном периоде, в котором составляющей будут законы и о переходном правосудии. Там мы должны дать ответы гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях, чтобы они четко знали, чтобы не боялись возвращения официальной Украины на эти территории", - отметил Резников.

По словам вице-премьера, амнистия не ждет предателей, убийц, "кто совершил военные преступления, геноцид против человечества – им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание не только в соответствии с украинскими законами, но и со всеми международными конвенциями".

"Поэтому не надо бояться слова амнистия, вокруг которого много риторики и переживаний. Амнистия должна быть, амнистия постоянно применяется, мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство потом применяет. Но конечно она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и тому подобное", - подчеркнул он.

Кого будет касаться амнистия в ОРДЛО

17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права (№2689), что позволит привлечь к ответственности военных преступников. В частности, речь идет о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины, изменения в закон "О применении амнистии в Украине", а также технико-юридические изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины. В законе о применении амнистии предлагается установить, что амнистия не применяется к

18 сентября во время Часа вопросов к правительству в парламенте вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Кабинет министров предложит Верховной Раде пакет законопроектов относительно переходного периода, в частности, относительно механизмов переходного правосудия. Чиновник отметил, что после "горячей" фазы любого конфликта наступает переходный период, и его важной частью является создание механизмов переходного правосудия. "Согласно принципам ООН, это право на правду и право на справедливость. Это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности. Нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники. Кто подпадает под амнистию, а кто, ни в коем случае, и должен понести наказание по полной", - подчеркнул Резников.

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Автор: Андрей Василюк