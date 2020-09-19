Фокин выразил готовность донести свое мнение с трибуны Рады и объяснить все депутатам.

Замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что Минские соглашения являются единственной "дорожной картой" урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире Украинского радио.

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Он заявил, что сейчас украинское общество расколото на две части: одни хотят мира, другие "затормозить движение к миру".

"Я считаю, что первое, что надо сделать, даже раньше, чем разведение войск, надо в Украине принять закон, который бы запретил пропаганду войны, который бы запрещал разжигание вражды", – сказал Фокин.

Член ТКГ говорит, что режим тишины является "большим достижением нынешней власти".

"Что дальше? Как написано в комплексных мерах по разрешению конфликта на востоке, надо начать по-настоящему разведение войск, не имитировать деятельность. А разводить по всему фронту, надо отводить тяжелую военную технику, а дальше – нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию", – пояснил он мнение в эфире радио.

Фокин ответил на замечание журналистки о том, как можно амнистировать боевиков, которые пытали и убивали людей, вопросом: "Как вы представляете выборочную амнистию?". При этом он добавил, что не призывает простить преступления тем, кто их совершал.

"Ведь нигде, никаким образом я не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления. Конечно, нет", - отметил Фокин.

В то же время он сказал, что "общая амнистия" – это его личная позиция, а не государства или делегации.

"Было много преступлений, которые должны быть расследованы, и виновные должны понести наказание, но сегодня, чтобы прекратить войну – моя позиция – не государства, не ТКГ, а моя личная – надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов Донбасса, а лучше для всего Донбасса", – ответил член ТКГ.

Фокин убежден, что если амнистию не объявит Украина, то это сделает "международное сообщество", поскольку такие действия являются, мол, мировой практикой. Заместитель главы украинской делегации отметил, что "амнистия" отличается от "помилования", и что его текст "перекрутили".

Фокин выразил готовность донести свое мнение с трибуны Рады и объяснить все депутатам.

Скандальное заявление Фокина по Донбассу: что сказал заместитель руководителя делегации в ТКГ раньше

Фокин в интервью изданию "Страна" заявив, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. О своей позиции относительно особого статуса Фокин рассказал, отвечая на вопрос об амнистии боевиков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина относительно "особого статуса для всего Донбасса и общей амнистии боевиков" не отвечают национальным интересам Украины и являются провокативными.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил слова Фокина не отражают официальной позиции Украины.

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Автор: Яна Ставская