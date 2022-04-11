Студенты уже используют свои знания, чтобы помогать украинским военным.

В украинских университетах, училищах и колледжах размышляют, как в кратчайшие сроки выпустить как можно больше специалистов, которые будут восстанавливать страну. Сейчас же знания студентов используют, чтобы помогать украинским военным.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Студенты-повара готовят еду сразу на фронт, физики собирают зарядные устройства, а фармацевты изготавливают лекарства для наших военных и все это вместе с преподавателями, которые возглавили студенческий фронт. Кроме того, за парты вернулись и бывшие студенты.

В университетах, где сейчас дистанционное обучение, разворачивают гуманитарные штабы, а старшие курсы юридических факультетов предоставляют юридические консультации переселенцам.

"Наше образование требует корректировки в условиях войны и в условиях отстройки. Например, если преподавалась общая психология, то теперь она идет больше в практическую психиатрию, посттравматическую психиатрию. Я уже не говорю про такие специальности как фармацевтика – если раньше просто учили каким-то общим понятием, то сейчас делают мази или таблетки", - народный депутат Ирина Констанкевич.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают беспощадные бомбардировки Харькова. В связи с этим преподаватель Харьковского национального университета имени Каразина Михаил Сподарец проводит свои лекции по литературе уже вторую неделю проводит из погреба своего дома.

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