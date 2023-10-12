В течение суток враг атаковал на нескольких направлениях участка фронта.

В течение суток украинские защитники отбили на Авдеевском направлении 14 атак российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что в течение суток на фронте произошло 55 боевых столкновений.

"На Купянском направлении украинские воины отбили 4 атаки врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области. На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили 7 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак неподалеку Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области", - говорится в сообщении.

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На Марьинском направлении, как заявили в Генштабе, в течение суток силы обороны успешно отбили около 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Лиманском направлении, как говорится в сводке, враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области и спорное, веселое, Северск Донецкой области. Силы обороны отбили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области, и в районе Серебрянского лесничества Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Ивановское, Клещиевка, времен овраг Донецкой области. На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары возле Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

"На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Степное Запорожской области. На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области и Очаков Николаевской области", - отметили в Генштабе.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как сообщал УНИАН, противник активизировал наступательные действия на Авдеевском направлении. За сутки на Авдеевском направлении воины Сил специальных операций уничтожили восемь единиц тяжелой техники и десятки российских оккупантов. Входе удачно проведенных засад, налетов и успешной работы экипажей ударных БПАК 3-го полка ССО уничтожено пять вражеских танков, одну БМП, один БТР, один бронеавтомобиль "Тигр", десятки единиц живой силы противника.

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