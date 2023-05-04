Враг до сих пор имеет достаточный запас боеприпасов, однако наши защитники делают все для того, чтобы этих запасов становилось меньше.

За последние сутки в Донецкой области было уничтожено 133 оккупанта и поражены восемь вражеских складов боекомплектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Во время отражения вражеских атак в Донецкой области за сутки было уничтожено 133 оккупанта, 176 получили ранения. Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, две САУ, две гаубицы, одну БМП и восемь складов боекомплектов", - сообщил Череватый.

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По его словам, враг до сих пор имеет достаточный запас боеприпасов, однако наши защитники делают все для того, чтобы этих запасов становилось меньше.

Он также отметил, что во время удачных операций ВСУ, как например освобождения Харьковщины, Вооруженные Силы Украины "затрофеили" много новейшей техники оккупантов, из-за чего сейчас наблюдается использование врагом устаревшей техники. Речь идет о БМП-1 и БТР-60, танках Т-62 и т.д.

Война в Украине - ситуация на фронте

Уже на протяжении длительного времени российские оккупанты пытаются захватить Бахмут, при этом они несут огромные потери. Ежедневно на этом направлении потери врага составляют сотни людей.

Общие потери РФ в Украине за время полномасштабного вторжения составляют свыше 190 тыс. оккупантов.

За сутки силы обороны Украины отбили около 50 вражеских атак, противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.