На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, продолжаются бои в городе Бахмут.

За сутки силы обороны Украины отбили около 50 вражеских атак, противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - отбито около 50 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Южно-западной окраины Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Андреевка, Грековка, Дубрава, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, сообщается, что в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Железное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

Кроме того, в сводке говорится, что на Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Обстрелял более 50 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и орехов, Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчане, Змиевка, Ивановка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон", - заявили в Генштабе ВСУ.

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За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские защитники обезвредили 28 единиц вооружения и военной техники противника, уничтожены почти две роты оккупантов.

Также за минувшие сутки силы обороны уничтожили еще 650 врагов.

Ситуация в Авдеевке остается стабильно напряженной, оккупанты целенаправленно разрушают город и хотят захватить его старую часть. ВСУ сдерживают штурмы.