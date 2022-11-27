Обошлось без пострадавших.

В ночь на 27 ноября российские захватчики нанесли ракетные удары по пригороду Запорожья. Повреждено здание и забор.

"Этой ночью российские изверги снова нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет (предположительно С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, повреждены забор и здание. Что ж, животные ударили по животным . Однако, к счастью, люди не пострадали", - сообщил в Telegram председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Ситуация на Запорожье

Русские войска активизировали обстрелы прифронтовых городов и сел на Харьковщине, Запорожском и Херсонском направлениях. При этом оккупанты препятствуют выезду украинцев с оккупированной территории в Запорожье.

Видео дня

На протяжении последних дней в регионе есть жертвы среди гражданского населения. 22 ноября в Орехове из-за обстрела россиянами очереди за хлебом погиб соцработник, еще два человека получили ранения.

23 ноября российские оккупанты обстреляли ракетами родильное отделение Вольнянской больницы в Запорожской области, погиб младенец.

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