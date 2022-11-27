Противники открывали огонь из временно оккупированного Энергодара, отметил глава Днепропетровской ОВА.

Ночью оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Почти 9 часов длилась воздушная тревога, и было 5 вражеских обстрелов, об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Российские оккупационные войска снова всю ночь терроризировали Никопольский район. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией из временно оккупированного Энергодара. Попали по двум громадам - Красногригорьевской и Марганецкой. Обошлось без пострадавших", - сообщил он.

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Резниченко также рассказал, что в Красногригорьевской громаде повреждены 6 частных домов, 6 хозяйственных построек, автомобили частного предприятия и газопровод, а в Марганецкой громаде представители ГСЧС продолжают обследовать территории и выясняют детали атак.

Он также сообщил, что в других районах области пока спокойно.

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Утром 25 ноября сообщалось, что ночью захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов" Никопольскую, а также Марганецкую громады, в города и села прилетели более 70 вражеских снарядов.

Позже - днем 26 ноября, в Днепре прогремели мощные взрывы. Потом стало известно, что противник нанес по городу ракетный удар. В результате вражеского обстрела пострадали 13 человек, разрушено 10 частных домов.

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