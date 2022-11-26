Всего на этой неделе в Херсоне зафиксировали 80 "прилетов", в результате которых погибли 16 человек, 35 - пострадали.

Российские войска с начала суток 26 ноября пять раз обстреляли Херсон, в результате чего погиб один человек.

Первый "прилет" был около 2:00 ночи в админздание, рассказала глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

Затем "прилеты" были: около 7:00 – попадание в гаражный кооператив, где после обстрела в автомобиле был обнаружен погибший, и 8:00 утра - в судостроительное училище. Затем два "прилеты" были около 15:00 в жилые дома.

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Всего же в период 20-26 ноября в Херсоне зафиксировали 80 "прилетов", в результате которых погибли 16 человек, 35 пострадали, среди них один ребенок.

Освобождение Херсона от российских оккупантов

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим, а уже через несколько дней он посетил освобожденный город.

Во время отступления из Херсона, российские оккупанты заминировали множество объектов и вещей. Россияне оставляли заминированными даже детские игрушки.

А после побега из Херсона российские оккупанты начали регулярно его обстреливать. В частности, 24 ноября российские захватчики из артиллерии и РСЗО обстреляли жилой район Херсона. Из-за обстрела загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку.

Говоря о нынешних ежедневных вражеских обстрелах Херсона и области, Зеленский отметил, что это - месть проигравших.

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