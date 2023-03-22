От удара и взрывной волны в целом повреждены более 300 квартир в 14 домах.

Трое пострадавших в результате российского ракетного удара по жилому кварталу Запорожья находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Поисково-спасательные работы и следственно-оперативные действия возле пострадавших домов завершены. "Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 19 человек - в состоянии средней тяжести", - написал он в Telegram.

В настоящее время известно, что кроме двух многоэтажек, которые получили значительные повреждения и в которых пострадали 34 квартиры, повреждения от взрывной волны получили также окна и балконы еще 12-ти близлежащих домов. В целом повреждения различной степени получили более трехсот квартир.

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"Пятерым людям, обратившимся за помощью о расселении, мы предоставили места в модульном городке и в одном из шелтеров", - рассказал он.

Секретарь горсовета добавил, что городские службы сегодня демонтировали остатки поврежденных окон и закрыли их плитами OSB и пленкой. Завтра работы продолжатся.

Удар по Запорожью 22 марта - что известно

Сегодня, 22 марта, российские террористы в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. Всего они выпустили шесть ракет, одна из которых попала между двумя жилыми домами.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предположил, что удары по Запорожью были нанесены из реактивных систем залпового огня, возможно "Торнадо-С".

Вечером министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о завершении спасательной операции на месте попадания российской ракеты в жилой квартал Запорожья. По его словам, спасатели вытащили из-под завалов шесть человек и ликвидировали пожар в двух многоэтажках. Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, из них трое детей. Один человек умер в больнице.

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