Угроза вражеских ракетных ударов и других воздушных атак остается достаточно высокой.

Россияне вывели в Черное море третий ракетоноситель и таким образом, суммарный залп "Калибров" может достигать 20.

"В Черном море вражеские корабли продолжают маневрировать в ракетобезопасном районе юго-восточнее Крыма в направлении Новороссийска. Сейчас на службе находится 15 единиц, среди которых уже 3 ракетоносителя – в течение дня добавилась подводная лодка. Таким образом, суммарный залп "Калибров" может достигать 20, если конечно, то не был "джанкойский груз", - говорится в сообщении оперативного командования "Пивдень".

Командование отмечает, что, исходя из анализа активности вражеской авиации, присутствия в море ракетоносителей, тактики врага по применению дронов-камикадзе в темное время суток, угроза ракетных ударов и других воздушных атак остается достаточно высокой.

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Российские корабли в Черном море - подробности

Вчера в Черном море враждебно корабельная группировка увеличена почти вдвое и теперь состояло из 12 кораблей. Наращено было и количество ракетоносителей. На боевом дежурстве - два надводных, снаряжение которых может достигать 16 "Калибров".

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