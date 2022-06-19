Враг не смог захватить значительный участок территории и значительно продвинуться.

За последние несколько дней ситуация на фронте кардинально не изменилась.

Об этом сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что россияне не смогли захватить значительный участок территории и продвинуться вглубь Украины.

"За последние несколько дней ситуация, к счастью, кардинально не изменилась, несмотря на многочисленное преимущество. Несмотря на то, что враг имеет очень много средств, сосредоточенных именно на направлении Донецкой и Луганской областей, он не имел значительных успехов. Не было захвачено значительного участка территории и большого продвижения вглубь территории. И это большая заслуга всех наших воинов, которые защищают восточные рубежи", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 19 июня, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что битва за Донбасс идет не по сценарию россиян. По его словам, оккупанты не могут продвинуться ни в Луганской, ни в Донецкой области так, как планировали.

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