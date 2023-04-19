Во время допроса он рассказал, как в ЧВК Пригожина создают дисциплину.

Воины Сил специальных операций взяли в плен "вагнеровца". Во время общения оккупант признался, что за невыполнение преступных приказов наемников расстреливают.

Как сообщает Телеграм-канал "Оперативный ВСУ", всех наемников террористической ЧВК "Вагнер" объединяет только одна цель.

"У всех нас только одна цель. Больше нас ничего не объединяет. Сказали, что за любое непослушание будет расстрел", - сказал оккупанты в коротком фрагменте допроса.

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Российские пленные в Украине

Украина с 2014 года организовала процесс обмена и обращения с военнопленными в полном соответствии с нормами международного права.

Это подтверждено и независимыми наблюдателями, и собственно пленными оккупантами. Фотографы Константин и Влада Либеровы показали один из лагерей для российских военнопленных и были поражены условиями, в которых удерживают россиян, которые вполне сознательно пришли убивать украинцев.

У оккупантов есть абсолютно все для жизни - полноценное трехразовое питание с соблюдением норм калорий, госпиталь с рентгеном, современным стоматологическим кабинетом и квалифицированными врачами. А также - постоянный надзор психолога.

Российская сторона постоянно усложняет процесс обмена пленными усложняет российская сторона. Враг не соглашается на проведение масштабного обмена по принципу "всех на всех" и срывает процесс обмена пленными.

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