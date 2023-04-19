По словам работников лагеря, многие из оккупантов даже набирают вес, а некоторые до сих пор верят в победу России.

Фотографы Константин и Влада Либеровы побывали в одном из лагерей для российских военнопленных и были поражены условиями, в которых удерживают россиян, вполне сознательно пришедших убивать украинцев.

В своем Instagram Либеровы отметили, что само здание напомнило им неплохой санаторий. У оккупантов есть абсолютно все для жизни - полноценное трехразовое питание с соблюдением норм калорий, госпиталь с рентгеном, современным стоматологическим кабинетом и квалифицированными врачами, а также постоянный надзор психолога.

"У военнопленных есть возможность работать. Работа на выбор: сбор пакетов и сбор мебели. На работе, конечно, они получают зарплату, где-то 30-40 грн в сутки. И, не забываем, что они все это время продолжают получать зарплату от РФ", - отметили Либеровы.

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Заработанные деньги военнопленные РФ могут тратить в местном магазине: покупать средства собственной гигиены, снеки, канцелярию. Работают россияне шесть суток в неделю, воскресенье - выходной. В это время они могут прогуляться по территории, поиграть в футбол, в шашки, посмотреть телевизор в комнате отдыха или пойти в церковь.

Вместе с тем Либеровы отметили, что ни один военнопленный, с которыми они общались, так и не раскаялся. Оккупанты продолжают утверждать, что, убивая украинцев, "выполняли приказ", "были вынуждены", "не сделали ничего страшного". "А некоторые из них до сих пор верят в победу России", - добавили фотографы.

"Выглядят они чисто и сыто. По словам работников лагеря, многие из них даже набирают вес. А еще - улучшают состояние здоровья под постоянным медицинским наблюдением, например, среди "вагнеровцев" много с запущенными гепатитом и туберкулезом", - говорится в заметке Либеровых.

Обмен пленными - последние новости

Украина с 24 февраля 2022 года впервые с начала войны, то есть с 2014 года, организовала процесс обмена и обращения с военнопленными в полном соответствии с нормами международного права.

Весной того же года оперативно были приняты все необходимые законы, постановления, приказы и запущен новый эффективный цивилизованный государственный механизм обмена и обращения с военнопленными.

С начала полномасштабного вторжения в Украину уже возвращено 2235 военнопленных. 15 апреля были освобождены из российского плена еще 130 украинских военных.

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