В Украине созданы условия для содержания военнопленных врага в соответствии со всеми требованиями Женевских конвенций.

С начала полномасштабного вторжения в Украину возвращены 2235 военнопленных. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными ГУР МОУ в сотрудничестве с Офисом президента с начала полномасштабного вторжения вернули в Украину 2235 человек. Обмен и обращение с военнопленными - это еще одно доказательство цивилизованности Украинского государства даже в условиях такой разрушительной войны", - отмечает она.

Она напомнила, что на Пасху еще 130 украинских защитников удалось вызволить из российского плена.

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Маляр пишет, что Украина с 24 февраля 2022 года впервые с начала войны, то есть с 2014 года, организовала процесс обмена и обращения с военнопленными в полном соответствии с нормами международного права. "Впервые этот процесс стал полностью официальным и открытым, насколько позволяет безопасность", - отмечает она. При этом добавляет, что весной 2022 года оперативно были приняты все необходимые законы, постановления, приказы и запущен новый эффективный цивилизованный государственный механизм обмена и обращения с военнопленными.

Маляр напомнила, что 11 марта 2022 года был создан координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки Минобороны, который координирует деятельность более десяти государственных институтов, участвующих в процессах обмена и обращения с военнопленными.

Она отмечает, что в Украине созданы условия для содержания военнопленных врага с соблюдением всех требований Женевских конвенций. "Урегулирована логистика военнопленного врага от момента задержания до доставки в лагерь. В этом процессе участвуют несколько силовых ведомств и участок ответственности каждого закреплен нормативно", - написала замминистра обороны.

При этом Маляр отмечает, что не может много говорить по этому вопросу, потому что тема обмена нуждается в тишине ради безопасности наших военных, которые находятся во вражеских местах несвободы.

Обмен пленными - последние новости

Сегодня освобождены из российского плена еще 130 украинских военных. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, домой вернулись 92 военнослужащих ВСУ, 20 тероборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по двое представителей Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

Отмечается, что 48 из 130 освобожденных сегодня защитников считались пропавшими без вести. Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и утраченные конечности. Также освобождены из плена два родных брата, воевавшие в районе г. Бахмут. Самому старшему из уволенных защитников уже исполнилось 58 лет, самому младшему – 21 год.

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