По телефону они делились впечатлениями от войны в Украине.

Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор российских захватчиков, запись которого опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, оккупанты по телефону делились впечатлениями от войны в Украине. Один из них рассказал, как за ними гонялся украинский танк.

"Мы попали в жесткую засаду к батальону "Азов". Там нас обстреляли со всего чего только можно - танки, артиллерия и даже шрапнель. У меня мины ложились в 10 метрах. Не знаю, как нас не задело. Нас потом по полям таскали, танк за нами гонялся. Из 150 человек только 50 выехало", - сказав оккупант.

Другой российский военный рассказал, что 80 процентов его батальона решило уйти в отставку. Да и сам он хочет уволиться из армии.

"Я тоже в отставку иду. Я не хочу мясом идти", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: