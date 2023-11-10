В 2014 году мать захватчика изменила присяге и встала на сторону оккупантов.

Украинские воины ликвидировали сына предательницы Украины Юлии Пастуховой, которая перешла на сторону оккупантов во время аннексии Крыма.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", Пастухова - предательница украинского народа, мичман Секретного отдела одной из частей ВМС ВС Украины еще в свободном Севастополе. В 2014 году она изменила присяге народа Украины и перешла на сторону врага.

"В то время она воспитывала сына (14 лет). Прошло 8-м лет, и сын добровольно отправился воевать против Украины. И как результат - свеже-спеченный оккупант был ликвидирован под Херсоном. Судьба коллаборантов предателей и коллаборантов печальна", - пишет "Штирлиц".

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В местных севастопольских пабликах Пастухова гордится тем, что ее сын погиб в войне против Украины, - "за идею, за семью".

Как отметил офицер, у Пастуховой родился еще один сын, ему больше года. "Интересно, когда он достигнет зрелости, - отправит она его выполнять преступные приказы Кремля, возможно ли что-то дойдет до ее больного мозга?", - добавил он.

Потери РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.23 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 309520 (+800 за минувшие сутки) лиц.

Кроме того, на текущий момент уничтожено 322 российских военных самолета, 324 вертолета, 20 кораблей/катеров и одна подводная лодка.

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