Потери среди высокопоставленных офицеров подтверждают как украинские, так и российские источники.

Раскрыты детали удара вооруженных сил Украины по логову российских захватчиков во временно оккупированном Скадовске.

Как сообщает русская служба "Радио Свобода", их корреспондент Марк Крутов раскрыл геолокацию удара. Речь идет о базе "Лотос". По зданию якобы ударили HIMARS.

"Разрушен второй этаж здания, пишет он, по сообщениям и российских, и украинских источников, убиты несколько высокопоставленных российских офицеров", - говорится в сообщении.

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Удар по Скадовску

В четверг, 9 ноября во временно оккупированном россиянами городе Скадовск Херсонской области было "горячо" - сначала сообщалось о "прилете" по врагам, которые находились на базе "Лотос", а потом сведения уточнили.

Есть попадание в здание, которое находится возле "Лотоса", и противники понесли потери, поделился советник мэра захваченного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в Telegram. По его данным, уже известно о пяти "хороших русских", которые никогда не вернутся домой (были ликвидированы - ред.), а также о "минимум 15 раненых".

Напомним, российские захватчики вошли в Скадовск в начале полномасштабного вторжения в Украину.

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