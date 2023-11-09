Раскрыты детали удара вооруженных сил Украины по логову российских захватчиков во временно оккупированном Скадовске.
Как сообщает русская служба "Радио Свобода", их корреспондент Марк Крутов раскрыл геолокацию удара. Речь идет о базе "Лотос". По зданию якобы ударили HIMARS.
"Разрушен второй этаж здания, пишет он, по сообщениям и российских, и украинских источников, убиты несколько высокопоставленных российских офицеров", - говорится в сообщении.
Удар по Скадовску
В четверг, 9 ноября во временно оккупированном россиянами городе Скадовск Херсонской области было "горячо" - сначала сообщалось о "прилете" по врагам, которые находились на базе "Лотос", а потом сведения уточнили.
Есть попадание в здание, которое находится возле "Лотоса", и противники понесли потери, поделился советник мэра захваченного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в Telegram. По его данным, уже известно о пяти "хороших русских", которые никогда не вернутся домой (были ликвидированы - ред.), а также о "минимум 15 раненых".
Напомним, российские захватчики вошли в Скадовск в начале полномасштабного вторжения в Украину.