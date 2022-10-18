Вражеским ударам подверглись районы более 35 населенных пунктов.

За сутки враг нанес 10 ракетных и 58 авиаударов по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись районы более 35 населенных пунктов. В частности, Киева и области, Одесской, Николаевской областей; Белогоровка, Терны, Красногоровка и Марьинка Донецкой области; Новая Каменка и Белогорка Херсонской области. Для этого противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по сообщению Генштаба, врагам задействовано 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства "Shahed -136", 38 из которых сбиты украинскими воинами.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БпЛА "Shahed -136" с территории республики Беларусь. На других направлениях противник совершал обстрелы.

Так, на Северском направлении враг стрелял из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда и Дмитриевка Сумской области, а на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Домашнее, Старица и Стрелечье.

На Купянском направлении российские оккупанты обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречье, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка.

На Лиманском направлении оккупанты обстреливали из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надежда, Новоегоровка и Терны. Здесь враг использовал и ударные БпЛА.

Тем временем на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник наносил огневого поражения из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко.

На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки противник совершил более 30 вылетов БпЛА.

Война в Украине: ситуация на фронте

Ночью в ОК "Юг " рассказали, что на юге Украины Вооруженные силы уничтожили 22 российских оккупантов и вражескую технику. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

Также стало известно, что в Украине ликвидировали "подполковника" боевиков с базы "Миротворца". "Демобилизованный" террорист руководил артиллерийским дивизионом.

Утром в Генштабе сообщили, что ВСУ отбили атаки оккупантов возле шести населенных пунктов в двух областях. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла более 20 ударов.

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