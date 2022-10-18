Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла более 20 ударов.

Вооруженные силы Украины отразили вражеские атаки в районах шести населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области; Бахмутское, Иванград, Клещеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.

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В Генштабе также сообщили, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара.

"Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 3 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 крылатые ракеты", – отметили в Генштабе.

Тем временем ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекты ПВО и артиллерии, один склад боеприпасов и другие военные цели противника.

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ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление. Уже освобождена почти вся Харьковская область и ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

15 октября президент Владимир Зеленский рассказал, что очень тяжелая ситуация сохраняется на Донбассе, тяжелее всего украинским воинам на Бахмутском направлении. Глава государства подчеркнул, что защитники Украины держат позиции.

Защитники Украины дают противнику достойный отпор. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 октября на нашей земле уже уничтожено 65 320 захватчиков и много вражеской техники и вооружения.

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