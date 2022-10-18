Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 250 огневых задач.

На юге Украины Вооруженные силы уничтожили 22 российских оккупанта и вражескую технику.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в социальной сети Facebook.

Так, российская армия продолжает наносить ракетные удары по прифронтовой Березнеговатской громаде. Также из тяжелой артиллерии обстреляно Куцурубскую громаду, а Великоалександровскую 4 раза атаковали армейской и штурмовой авиацией.

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Украинские авиаторы в ответ нанесли 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружения противника, а также по позициям его противовоздушной обороны.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 250 огневых задач.

"Получено подтверждение о потерях врага в количестве 22 рашистов, 4 танков, 2 минометов, самоходной крупнокалибернои гаубицы "Акация", зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и 3 единиц авто-бронетехники", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

Поврежден еще один танк, самоходная гаубица "Мста-С" и РСЗО "Град", 4 единицы авто-бронетехники.

Ситуация на юге Украины

Как известно, в конце августа Вооруженные Силы Украины объявили о начале контрнаступления на юге.

Сообщалось об освобождении Любимовки, Крещеновки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Великой Александровки, Малой Александровки и Давыдова Брода.

7 октября президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области освободили более 500 квадратных километров.

В последнее время россияне атакуют Николаевскую и Одесскую области иранскими дронами. Только 17 октября на Николаевщине сбили пять дронов-камикадзе "Shaded-136".

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