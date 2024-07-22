Киев досрочно освободил 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в своей армии, поскольку военные конкурируют за привлечение подходящих заключенных.

После двух с половиной лет тотальной войны правительство в Киеве изо всех сил пытается найти рекрутов. В мае оно приняло закон, разрешающий заключенным идти добровольцами в армию, хотя ранее оно отвергло эту идею.

Военные отряды сейчас соревнуются за привлечение подходящих заключенных. По данным Минюста, интерес проявили 5900 человек. Некоторым было отказано по состоянию здоровья. Владимир Присяжнюк подписался после того, как его колонию посетили два представителя первого отдельного штурмового батальона, пишет The Guardian.

По его словам, это было хорошее решение.

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"Люди сразу начали относиться ко мне с уважением. Тепло было невероятным. Когда ты в тюрьме, ты никто. Теперь я снова человек", - сказал он.

Месяц назад первая партия из 58 бывших заключенных прибыла на учебную базу батальона в Запорожской области, в 20 км от линии фронта. Их новый дом - зеленый лагерь под открытым небом, скрытый под камуфляжной сеткой и деревьями. Новобранцы получают форму, ботинки и винтовку. Они спят под землей на деревянных нарах.

В понедельник они освоили базовые навыки пехоты: как пробираться через подлесок гуськом и избегать наблюдения противника. Обе стороны широко используют дроны, а это означает, что солдатам приходится преодолевать ночью по 3 километра, чтобы добраться до передовых позиций. Осужденных обучают обращению с автоматическим оружием и пулеметами. Они получают уроки о том, как распознавать мины и ловушки и устанавливать их.

"Я горжусь собой. Я чувствую новую уверенность", - сказал Владислав Васильев. "Если я не выживу, мои дети, по крайней мере, смогут мной гордиться. Я хочу защитить их и свою страну".

Васильев сказал, что присоединился к батальону через три года после пятилетнего срока за кражу. Он и его сокамерники были более преданными своему делу, чем законопослушные гражданские лица, многие из которых не хотят воевать, добавил он.

Согласно этой схеме, приговоры осужденных аннулируются через год, но они должны продолжать сражаться бесконечно. Они не имеют права на 15-дневный отпуск два раза в год, предоставляемый регулярным солдатам, хотя в батальоне заявляют, что за хорошее поведение будут вознаграждать семейные свидания. Если заключенные дезертируют, они получают дополнительные пять-десять лет тюремного заключения сверх первоначального приговора. Васильев сказал, что его жена Наталья любила его "и в хорошем, и в плохом", добавив, что с ним связалась его бывшая сестра.

Однако не все родственники являются его поклонниками. Присяжнюк рассказал, что его жена Богдана перестала с ним разговаривать в прошлом месяце.

"Она расстроена и думает, что я не вернусь. У нас есть две маленькие девочки трех и одного года", - сказал он.

Он рассказал, что пытался записаться на военную службу, когда Россия начала вторжение, но ему сказали, что он не нужен.

Евгений Костогрыз сообщил, что его задержали на западе Хмельницкой области за преступления, связанные с наркотиками. По его словам, будучи бывшим пожарным, он обладал полезными навыками оказания первой помощи. Он добавил: "У некоторых из нас есть военный опыт, у других его вообще нет. Я хочу защитить свой дом и семью".

"Россия хочет нас полностью уничтожить. Это геноцид. Мы должны им противостоять", - сказал Васильев. "Все понимают, что сегодня можно быть живым, а завтра умереть. Я знаю, что я рыба в большом океане. Если каждый сделает что-нибудь для освобождения нашей страны, будет легче".

Вербовка заключенных на войну - какое мнение командиров

Алексей Дух, представитель украинского батальона, заявил, что его страна не будет применять кровавую тактику России в отношении своих собственных тюремных добровольцев. Он охарактеризовал новобранцев как "довольно хороших" и сказал, что уровень их мотивации напоминает приподнятое настроение весной 2022 года, когда тысячи патриотически настроенных молодых людей выстраивались в очередь возле армейских призывных пунктов.

Инструктор Денис Кравченко заявил, что военным нужен лучший пиар и более высокие зарплаты, если они хотят решить проблему набора кадров. Осужденные получают стандартную армейскую зарплату: 500 долларов в месяц плюс 2500 долларов во время службы на передовой. Учитывая повсеместное распространение дронов, украинские солдаты редко стреляют по россиянам – в отличие от первых недель войны.

"Танки ведут огонь с скрытых позиций на расстоянии 3-4 км. Эвакуация затруднена. Если вы ранены, вам нужно дождаться темноты", - сказал он.

Он добавил, что некоторым новобранцам необходимо поработать над своим уровнем физической подготовки. Этим летом их отправят в состав штурмовых частей, используемых для штурма российских позиций.

Война в Украине - вербовка заключенных

В составе 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко сформировано подразделение из лиц, которые отбывали наказание в местах лишения свободы и изъявили желание приобщиться к обороне государства.

Отмечается, что это подразделение сформировано из добровольцев, которые сами приняли решение защищать страну.

"Все имеют право на ошибку и одновременно - на второй шанс. Эти мужчины мотивированы, патриотически настроены, неоднократно изъявляли желание защищать Родину и с первого же дня рвались в бой", - сказано в сообщении.

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