Из добровольцев сформировано подразделение, они с первых дней рвались в бой.

В составе 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко сформировано подразделение из лиц, которые отбывали наказание в местах лишения свободы и изъявили желание приобщиться к обороне государства. Об этом сообщает в Facebook Оперативно-тактическая группировка "Харьков".

Отмечается, что это подразделение сформировано из добровольцев, которые сами приняли решение защищать страну.

"Все имеют право на ошибку и одновременно - на второй шанс. Эти мужчины мотивированы, патриотически настроены, неоднократно изъявляли желание защищать Родину и с первого же дня рвались в бой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что они уже доказывают свою эффективность и мотивированность на поле боя на Харьковском направлении.

"Стоит отметить, что бывшие заключенные несут службу исключительно в отдельном подразделении бригады и не пересекаются с другими подразделениями бригады", - отмечают в ОТГ "Харьков".

На видео военного телевидения "Армия TV" показывают как бывшие заключенные проводят зачистку территории от врага.

"Вся работа была проведена. Зачистили. Кто убежал, а кого оставили здесь", - отметил один из бывших заключенных о зачистке районов города Волчанск от врага. По его словам, когда-то они нарушили закон, но сейчас стоит вопрос, что необходимо защищать Родину.

Еще один бывший заключенный рассказал, что узнал о возможности пойти в армию из новостей, а потом приезжали представители частей и было общение о фронте. "Вся семья на фронте - отец брат", - ответил он на вопрос журналиста почему решил воевать. По его словам, представители частей рассказывали о реалиях на фронте, что будет тяжело.

Третий бывший заключенный рассказал, что не было опасений, что к ним будет отношение не такое как к другим военнослужащим. Он отметил, что в местах лишения свободы приходилось придерживаться тюремных "понятий", но теперь все происходит по новому, без прежних "иерархий".

Командир отметил, что его бойцы, которые были ранее заключенными, "более мотивированы, меньше жалуются и все выполняют, быстро учатся". При этом добавил, что есть отдача от них, постоянно тренируются и некоторые даже после занятий сами для себя проводят тренировки. "Это мой первый опыт. И я немножко переживал, что это будет. И я очень рад, что я здесь, что работаю с ними. Мне нравится. Слушаются, все выполняют, есть уважение. Все хорошо", - отметил он.

Заместитель командира батальона по психологической поддержке персонала отметил, что люди достаточно дисциплинированы, показывают себя с положительной стороны.

"Ими управлять немного даже легче, чем казалось. Они дисциплинированы, достаточно организованы. Задача поставлена и она выполнена. Не надо ходить и напоминать", - добавил он. По его словам, уже есть люди, которые показали себя в боях и есть даже награжденные. Он добавил, что главная задача, чтобы они забыли, что были заключенные, а помнили, что они теперь военнослужащие.

Осужденным дали право мобилизоваться на фронт

Как сообщал УНИАН, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в армию.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что с мая освобождены тысячи осужденных преступников для отправки на передовую.

По словам министра, в рамках этой инициативы было освобождено 2872 заключенных из 5196 претендентов, а 368 было отказано по состоянию здоровья.

Как рассказал министр, первые заключенные, освобожденные в рамках программы, уже проходят военную подготовку, которая продлится не менее двух месяцев. Ожидается, что они будут отправлены на передовую до конца лета.

По словам Малюськи, ожидается, что начальный призыв осужденных даст примерно 5000 новобранцев, и это число может "при самых благоприятных обстоятельствах" вырасти втрое.

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