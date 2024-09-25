Командир отделения взвода БПЛА рассказал о том, почему нужно поддерживать украинских защитников, и какой он видит победу над Россией.

Иногда военным не хватает поддержки со стороны простых граждан, позитивных эмоций. Об этом заявил командир отделения взвода беспилотных летательных аппаратов Андрей Киселев в интервью "Укринформ".

По его словам, к военным не нужно обращаться с жалостью, достаточно подойти, пожать руку и поблагодарить за то, что они делают:

"Если кто-то сидит, курит или ест мороженое – просто подойти, поприветствовать, даже если ситуация нестандартная, может быть смешно. Сказать: "Ты молодец". В таком плане"

Киселев добавил, что для него победой будет дожить до конца войны, "поднять" новое поколение, воспитать его сильным, чтобы даже через 100 лет все помнили о героическом подвиге Украины и чтобы никто даже не подумал бы поехать в Россию.

"Чтобы не было так, что новое поколение просидело в телефоне, а когда война закончится, кто-то вырос, поднял глаза и подумал: "Ага, тут мне будет лучше". И без колебаний уехал бы сотрудничать с врагом", - отметил он.

Киселов дополнительно заявил, что, если бы у него было одно желание от золотой рыбки, он попросил бы "отфильтровать" Землю на 150 миллионов населения.

Другие истории военных

Ранее УНИАН сообщал, что когда может закончиться война. По словам одного из военнослужащих ситуация может измениться уже в ближайшем будущем, и отталкиваться нужно от внутренних проблем России.

Кроме того, другой военный рассказал о Курской операции. Он считает, что это возвращение территории, потерянной после провозглашения независимости в 1991 году.

"То есть мы теперь показываем, что также можем и умеем идти в атаку. Пусть враг нас боится, а не мы его. Было быстрое продвижение, потому что для врага операция стала неожиданностью, он не ожидал, что война перейдет на их территорию", - сказал он.

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