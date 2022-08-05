Жители Запорожья сообщали, что слышали примерно четыре громких взрыва, а еще один произошел чуть позже.

Ночь в Запорожской области прошла неспокойно, не обошлось без воздушных тревог и даже вражеских "прилетов". Возле областного центра зафиксирован "приход" нескольких ракет.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

Так, примерно в 01:39 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. После этого в регионе прозвучали взрывы. Жители области сообщали, что слышали звуки четырех мощных "прилетов". Однако в социальных сетях появлялись мысли и о том, что это могут быть звуки ПВО.

В 2:24 в области дали "отбой" воздушной тревоге, однако впоследствии в регионе снова прозвучала сирена, а местные жители услышали еще один взрыв. Председатель ОВА не стал подробно рассказывать, где именно произошли "прилеты" и пообещал, что все подробности сообщит позже.

"Враг и в дальнейшем не дает покоя Запорожскому краю. Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром. По предварительной информации жертв нет. Подробности позже. Соблюдайте правила воздушной тревоги!",- написал Старух.

Ранее УНИАН уже сообщал, что вечером 4 августа оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Запорожского района.

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