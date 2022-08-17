Это свидетельствует о том, что оккупанты действительно верят в силу ВСУ и понимают последствия в будущем.

Оккупационные власти Крыма корректируют нагрузку на Керченский мост, чтобы создать элитный эвакуационный коридор для тех, кого считают самым ценным.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного штаба пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.

"Эвакуация (из Крыма – УНИАН) происходит в историческом темпе, скуплены все билеты, оккупированы железнодорожные и автомобильные направления. Оккупационные власти даже пытается корректировать нагрузку на керченском городов, поскольку хочет обеспечить там некий "элитный" коридор и пытаются эвакуировать тех, кого считают самым ценным", - рассказала она.

По его словам, это говорит о том, что оккупанты действительно верят в силу ВСУ и понимают будущие последствия.

Как сообщал УНИАН, 16 августа, в воинской части, что в поселке Азовское Джанкойского района Крыма, на складе боеприпасов произошла детонация боеприпасов.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что оккупанты оцепили зону в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов и эвакуировали гражданское население.

В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранения боеприпасов произошло "возгорание". А позже российская сторона заявила о диверсии.

9 августа в Крыму, в районе населенного пункта Новофедоровка, прогремела серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

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