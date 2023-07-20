Оккупанты говорят, что детонация происходит "значительно реже".

Появились спутниковые снимки военного полигона неподалеку от Старого Крыма, где был уничтожен российский склад боеприпасов.

Снимки американской компании Planet Labs опубликовал проект "Схемы". На них можно сравнить состояние территории 13 и 19 июля 2023 года. Склад боеприпасов захватчиков находится в Кировском районе оккупированного полуострова. На второй фотографии зафиксированы следы пожаров, взрывов и дыма.

Между тем российские пропагандисты со ссылкой на МЧС РФ пишут, что "ситуация на военном полигоне стабилизируется, детонация происходит значительно реже".

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Пожар на полигоне в Крыму: что известно

По данным оккупационной администрации, вчера около 04:00 на военном полигоне в Крыму началось "возгорание" с последующей детонацией "части боеприпасов".

Захватчики начали эвакуацию жителей четырех сел в радиусе 5 километров и остановили движение на трассе "Таврида". По их словам, в результате пожара и взрывов никто не пострадал. Они ожидали, что ситуация стабилизируется в течение суток.

В сети начали распространять заявление руководителя украинской разведки Кирилла Буданова об "успешной операции в оккупированном Крыму", однако ГУР опроверг это, отметив, что оно было опубликовано в фейковом Telegram-канале.

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