Появились спутниковые снимки военного полигона неподалеку от Старого Крыма, где был уничтожен российский склад боеприпасов.
Снимки американской компании Planet Labs опубликовал проект "Схемы". На них можно сравнить состояние территории 13 и 19 июля 2023 года. Склад боеприпасов захватчиков находится в Кировском районе оккупированного полуострова. На второй фотографии зафиксированы следы пожаров, взрывов и дыма.
Между тем российские пропагандисты со ссылкой на МЧС РФ пишут, что "ситуация на военном полигоне стабилизируется, детонация происходит значительно реже".
Пожар на полигоне в Крыму: что известно
По данным оккупационной администрации, вчера около 04:00 на военном полигоне в Крыму началось "возгорание" с последующей детонацией "части боеприпасов".
Захватчики начали эвакуацию жителей четырех сел в радиусе 5 километров и остановили движение на трассе "Таврида". По их словам, в результате пожара и взрывов никто не пострадал. Они ожидали, что ситуация стабилизируется в течение суток.
В сети начали распространять заявление руководителя украинской разведки Кирилла Буданова об "успешной операции в оккупированном Крыму", однако ГУР опроверг это, отметив, что оно было опубликовано в фейковом Telegram-канале.