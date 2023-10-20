Оккупанты объявляли воздушную тревогу.

Вечером в пятницу, 20 октября, во временно оккупированном Севастополе в Крыму прогремела серия громких взрывов, сообщают местные Telegram-каналы.

Обновлено 18:30. Крымские пророссийские паблики сообщают о сбитии четырех ракет.

Обновлено 18:15. Партизанское движение АТЕШ сообщает о четырех взрывах в Джанкое.

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"Похоже, что попало, куда надо", - говорится в сообщении.

Обновлено 18:11. Оккупационные власти Севастополя отчитались о сбитии ракеты.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем в районе Любимовки сбита ракета. Всё службы продолжают контроль обстановки", - написал так называемый "губернатор" Михаил Развожаев.

До эого в его Telegram-канале сообщалось, что в городе объявлена воздушная тревога.

Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовано пройти в убежища.

Кроме того, Развожаев заявил, что в районе Севастопольской бухты можно увидеть дым, по его словам - "это военные используют табельные средства маскировки".

"Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - написал он.

А перед этим еще проходила информация, что из-за угрозы удара ракетами окуппанты закрыли Крымский мост. И сообщалось о пусках ракет из Николаевской области.

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