Вечером в среду, 18 октября, во временно оккупированном Россией Севастополе в Крыму прогремел мощный взрыв. В городе объявляли воздушную тревогу.
Telegram-каналы публикуют видео с места "прилета". Предварительно сообщается, что произошло это в районе поселка Сахарная балка.
Обновлено 18:55. В Минобороны РФ заявили о сбитии в оккупированном Крыму якобы двух переоборудованных в ударный вариант зенитных ракет комплекса ПВО С-200.
Тем временем в Севастополе снова объявили воздушную тревогу (ее отменили через 15 минут). Сообщается, что морской и наземный общественный транспорт в городе прекращает движение.
"Прилет" в районе Севастополя - видео
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российский флот "отражает" атаку воздушных целей в районе Сухарной балки:
"Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки - дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется".
Позже он заявил, что, "по предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле": "Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет".
Но в сети пишут, что к месту взрыва помчались "скорые помощи" и спасатели. Также сообщается, что "прилет" мог быть по арсеналу ракетчиков в Кара-Кобе. По другой информации, в Сухарной балке находится флотский арсенал.
Крымские паблики напоминают, что в районе Сухарной балки расположены базы ракетного и минно-торпедного вооружения 758-го центра ЧФ России. Кстати, 23 сентября туда уже прилетала ракета.
Тем временем местные жители жалуются на то, что тревогу в Севастополе объявили уже после взрыва (в 18:05 воздушную тревогу в городе отменили).
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Как сообщал УНИАН, 15 октября в Севастополе жаловались на серию "хлопков".