На территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича наблюдалось горение.

Ночью в Кальмиусском районе Мариуполя прогремели три взрывы.

"Три взрыва ночью в Кальмиусском районе. На территории ММК им. Ильича после что-то пылало. Вновь", - сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко добавил, что Вооруженные силы Украины "продолжают присылать пылкие поздравления армии оккупантов с днем рождения".

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"В районе ЖМР17 исчезло электроснабжение. Оккупанты сразу завели старую пластинку о ПВО, потому что объяснить правдой сложно", - позже отметил он.

Взрывы в Мариуполе 22 февраля - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, вечером 22 февраля Мариупольский городской совет сообщил, что в Мариуполе прогремели два взрыва. Речь шла о взрывах в Кальмиусском районе города. Отмечается, что известно о двух взрывах: в 22:51 и 22:53 в районе бассейна "Нептун" и завода им. Ильича соответственно.

Напомним, недавно стало известно, что в город зашли дополнительные подразделения так называемых "кадыровцев". Есть информация, что их разместили на территории бывшего рыбоконсервного завода: "До 500 нелюдей. Концентрация Росгвардии растет. В итоге - новая волна репортажей от пропагандистов о ежедневных "задержаниях партизан",