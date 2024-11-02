Из-за вражеского обстрела была повреждена инфраструктура в области.

В Днепровском районе 2 ноября прогремел взрыв. Как стало известно, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате чего пять человек получили ранения, среди них двое детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура. Предварительно, пять человек ранены. Среди них двое детей. Информацию уточняем", - написал он.

Российские атаки на Днепропетровскую область - последние новости

Как писал УНИАН, 28 октября российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, в результате чего погиб мужчина, ранения получили 10 человек. По информации местных властей, кроме жилого дома, было повреждено также медучреждение, авто и газопровод.

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Также сообщалось, что армия РФ атаковала детскую площадку в Никополе, из-за чего пострадали две девочки. Как стало известно, вражеский дрон-камикадзе завис над девочками и резко начал снижаться. Дети начали убегать, после чего упали на землю, а уже потом прогремел взрыв.

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