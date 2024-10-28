С детьми во время атаки находились их родители, которые, к счастью, не пострадали.

В Никополе (Днепропетровская область) в результате атаки российского дрона ранены две девочки, которые находились на детской площадке. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что дети около 11:30 находились на детской площадке.

"В этот момент над ними завис вражеский дрон-камикадзе и резко начал снижаться. Дети начали убегать, потом упали на землю, после чего раздался взрыв. Девочки получили осколочные ранения", - говорят правоохранители.

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Скорая помощь отвезла детей в медучреждение, после чего в областную больницу. В сообщении добавили, что родители находились вблизи эпицентра взрыва - они не пострадали.

Полицейские, которые выехали на место обстрела, зафиксировали преступление российских оккупантов. В полиции напомнили, что враг коварный и циничный и направляет свое оружие против мирного населения, поэтому необходимо в случае объявления сигналов "Воздушная тревога" и "Угроза артобстрела" немедленно пройти в укрытие или безопасное место.

Российские атаки на украинских детей

Как сообщал УНИАН, это не первый случай охоты дронами за детьми. В июне 2024 года российские военные сбросили в Херсонской общине на трех взрослых и двух детей взрывчатку с дрона.

В результате этого были ранены раненые дети - две девушки 12 и 15 лет. Тогда у младшей девочки была взрывная травма и множественные осколочные ранения, а у старшей - взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия.

Также в июле враг из РСЗО ударил по центру Глухова, что в Сумской области, в результате чего погиб 14-летний парень, а также были ранены. Кроме того, в результате обстрела повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.

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