Один человек находится в операционной.

Вечером в субботу, 19 октября, российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог. Оккупанты дважды за полчаса ударили по городу баллистикой.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, по состоянию на 01:39 было известно о 13 пострадавших в результате вражеской атаки.

"Один человек в операционной. Аварийно-спасательная операция продолжается", – написал он.

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Подробностей относительно "прилетов" Вилкул не раскрывал. Лишь отметил, что работают все коммунальные, оперативные и медицинские службы. Из его сообщения также понятно, что пострадали жилые дома.

"Вниманию жителей пострадавших домов – штаб помощи людям разворачивается в Долгинцевском исполкоме по адресу Днепровское шоссе 11, туда уже везут стройматериалы – пленку, ОСБ и прочее. Ближайший Пункт несокрушимости – ООШ №109 по адресу ул. Ярослава Мудрого 83", – заявлял он.

В свою очередь, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что после атаки РФ горела машина. Огонь уже потушили.

Война в Украине: это стоит знать

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00 19 октября сообщал, что российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных (три ракеты) и 57 авиационных (97 КАБ) ударов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 607 дронов-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

По данным DeepState, российские оккупационные войска продвинулись в Кругляковке Харьковской области, а также – в Максимильяновке Донецкой области. Кроме того, противник продвинулся возле Петропавловки на Харьковщине и Часового Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желанного Второго и Зоряного Донецкой области.

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