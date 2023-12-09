Сообщается о "прилете".

В пятницу, 8 декабря, около 22:12 в Николаеве прогремел сильный взрыв. Российские войска нанесли по городу ракетный удар, сообщили в Николаевской областной военной администрации.

"Попадание произошло по открытой территории в окрестностях города. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 8 декабря в 18:10 и утром 9 декабря, в 06:43, россияне наносили артиллерийские обстрелы по городу Очаков: "По предварительной информации, без разрушений и пострадавших".

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Кроме того, 8 декабря в 12:49 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Солончаки Куцурубской громады Николаевской области: пострадавших нет.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 338 тысяч 120 человек личного состава.

Кроме того, РФ потеряла на поле боев в Украине: танков - 5632 (+6 единиц за последние сутки); боевых бронированных машин - 10519 (+11); артиллерийских систем - 8058 (+1); РСЗО - 919; средств ПВО - 605.

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