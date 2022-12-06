Сегодня утром взрыв прогремел на аэродроме в Курске.

Российский президент Владимир Путин сегодня утром провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как говорится на сайте Кремля, совещание было посвящено "обеспечению внутренней безопасноти". Подробностей нет.

Совещание проходит на фоне взрывов на российских аэродромах. Сегодня утром взрыв прогремел на аэродроме в Курске.

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Кроме того, пожар от удара беспилотника случился на территории комбината в нескольких метрах от резервуаров с топливом в Брянской области.

Новые взрывы на аэродромах в России - новости

5 декабря взрыв прогремел на территории аэродрома стратегической авиации в Энгельсе Саратовской области в 800 км от Украины.

В результате атаки "неизвестного беспилотника" были повреждены Ту-95, которые готовились нанести массированный ракетный удар по Украине. Двое оккупантов получили ранения.

Того же дня "неизвестный беспилотник" атаковал еще один аэродром россиян – в Рязанской области.

В ГУР, в свою очередь, подчеркнули, что за все взрывы на территории России "ответственность несет страна-агрессор".

Накануне эксперты, анализируя спутниковые снимки с Энгельса, констатировали, что РФ сосредоточила на аэродроме до 20% стратегической авиации.

Все же это не помешало россиянам нанести новый массированный удар по Украине вечером в понедельник. Хоть он и был не такой силы, о которой предупреждали в командовании.

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