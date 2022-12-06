Советник ОП отметил, что на Донбасс может приехать и двойник диктатора.

Слухи о визите российского диктатора Владимира Путина на Донбасс появились после того, как его пресс-секретарь Дмитрий Песков наведался в оккупированный Луганск для "разведки". Кроме того, президента РФ часто упрекают тем, что он не наведывается к оккупантам на передовую, в отличие от Владимира Зеленского.

Как заявил в эфире с Марком Фейгиным советник Офиса президента Алексей Арестович, Путин попытается "утешить" деморализованных оккупантов на фоне поражений в регионе.

"Его упрекают, что Зеленский везде на передовой, а он в бункере закрылся. А такое положение вождя, как крыса под метлой, не очень вдохновляет ни личный состав, ни население, которое дружненько проголосовали за продолжение войны в количестве 73%", - сказал Арестович.

Советник ОП также отметил, что такие "сакральные акты от руководства", как поездка на передовую, происходят уже тогда, когда "надо поддержать что-то, что уже совсем падает".

"Очевидно, состояние штабов уже настолько "аховое", что надо лично ехать. Не знаю, приедет ли он лично, приедет ли двойничек, или тройничок. Но украинские Вооруженные силы и разведывательное сообщество в полной готовности радостно ожидают этого визита. Постараемся встретить, как положено", - сказал Арестович.

Визит Путина на Донбасс: что известно

В начале декабря в Кремле неожиданно заявили, что российский диктатор Владимир Путин собрался на Донбасс. Впрочем, конкретики российская сторона избежала.

"Путин со временем посетит Донбасс", - сказал пресс-секретарь диктатора Песков.

Российский диктатор с начала полномасштабного вторжения в Украину избегает поездок за границу и с каждым днем реже появляется на публике. В то же время украинский президент Владимир Зеленский неоднократно появлялся на передовой, в частности посетил освобожденный Херсон.

По информации СМИ, Путин боится за собственную жизнь, поэтому скрывается в бункерах. Выяснилось, что он имеет разветвленную сеть секретных бункеров, расположенных от Москвы до Урала, и продолжает строительство подземных хранилищ в стране.

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что приближенные к президенту России Владимиру Путину уже делят власть. В то же время он отметил, что в Путина еще много ресурсов.

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