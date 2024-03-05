Российское патрульное судно было атаковано украинскими морскими дронами.

Черноморский флот оккупантов продолжает идти на дно. На фоне новостей о потоплении патрульного корабля "Сергей Котов" российские пропагандисты опубликовали видео момента поражения.

Как отмечается, катер "Сергей Котов" был поражен украинскими морскими дронами вблизи Феодосии (Крым). На опубликованных в сети кадрах слышны звуки стрельбы. Очевидно, россияне пытались уничтожить морские беспилотники, но им удалось достичь цели.

В конце видео слышно, как дрон врезается в патрульный катер. Происходит громкий взрыв, судно охватывает пламя.

Интересно, что судно назвали в честь советского моряка, контр-адмирала Сергея Котова. Он также умер в Феодосии.

"Сергей Котов" пошел на дно - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Вероятно, на дно пошло еще одно российское военное судно.

Как сообщили Z-паблики, военный катер "Сергей Котов", вероятно, стало целью ночной атаки морских беспилотников. По информации некоторых пропагандистов, судно пошло на дно. Судьба экипажа неизвестна.

Впоследствии в ГУР подтвердили, что корабль действительно был поражен морскими дронами Украины.

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