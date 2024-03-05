На дно пошел "Сергей Котов" / t.me/dva_majors

Ночью во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Вероятно, на дно пошло еще одно российское военное судно.

Как сообщают Z-паблики, военный катер "Сергей Котов", вероятно, стал целью ночной атаки морских беспилотников. По информации некоторых пропагандистов, судно пошло на дно.

"Так и произошло: БЭКами (безэкипажными катерами - УНИАН) атаковали патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". Пока уточняю судьбу экипажа, но судно все", - пишет канал "Два майора".

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Сообщение о потере "Сергея Котова" / скриншот

Несколько других пропагандистов подтверждают, что "Сергей Котов" пошел на дно. Пропагандисты в панике из-за того, насколько стремительно РФ теряет флот.

Сообщение о катере / скриншот

Зато Крымский мост до сих пор перекрыт для движения транспорта. Оккупанты объявили, что сейчас перекрыто движение поездов. Задерживается уже по меньшей мере девять поездов.

Ночные взрывы в Крыму

В ночь на вторник, 5 марта, в оккупированной Керчи прогремели громкие взрывы. Местные жители говорят, что слышали их в разных районах города.

Российские Telegram-каналы сообщают, что около 23:30 в разных районах Керчи было слышно от трех до пяти мощных взрывов. Через пять минут движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли.

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