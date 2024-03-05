Пропагандисты в истерике сообщают, что судно пошло на дно, а судьба экипажа неизвестна.

Ночью во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Вероятно, на дно пошло еще одно российское военное судно.

Как сообщают Z-паблики, военный катер "Сергей Котов", вероятно, стал целью ночной атаки морских беспилотников. По информации некоторых пропагандистов, судно пошло на дно.

"Так и произошло: БЭКами (безэкипажными катерами - УНИАН) атаковали патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". Пока уточняю судьбу экипажа, но судно все", - пишет канал "Два майора".

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Несколько других пропагандистов подтверждают, что "Сергей Котов" пошел на дно. Пропагандисты в панике из-за того, насколько стремительно РФ теряет флот.

Зато Крымский мост до сих пор перекрыт для движения транспорта. Оккупанты объявили, что сейчас перекрыто движение поездов. Задерживается уже по меньшей мере девять поездов.

Ночные взрывы в Крыму

В ночь на вторник, 5 марта, в оккупированной Керчи прогремели громкие взрывы. Местные жители говорят, что слышали их в разных районах города.

Российские Telegram-каналы сообщают, что около 23:30 в разных районах Керчи было слышно от трех до пяти мощных взрывов. Через пять минут движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли.

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