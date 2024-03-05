За этой операцией стоят украинские разведчики.

Украинские морские беспилотники в ночь на вторник, 5 марта, поразили российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

Как сообщает "Украинская правда", эту информацию подтвердил источник в Главном управлении разведки. Отмечается, что за этой спецоперацией стоят воины ГУР.

Все детали поражения и дальнейшая судьба судна пока уточняются.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал поражение "Сергея Котова".

"Черноморский флот РФ – это символ оккупации. Его не может быть в украинском Крыму", – отметил он.

Между тем в пропагандистских пабликах появилось видео, на котором видно момент поражения "Сергея Котова" морским дроном. На кадрах слышно стрельбу, а затем видно, как морской дрон попадает в судно - происходит взрыв.

"Сергей Котов" пошел на дно - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Вероятно, на дно пошло еще одно российское военное судно.

Как сообщили Z-паблики, военный катер "Сергей Котов", вероятно, стало целью ночной атаки морских беспилотников. По информации некоторых пропагандистов, судно пошло на дно. Судьба экипажа неизвестна.

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