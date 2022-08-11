СБУ ведет расследование инцидента.

Военный с высоким званием публично раскрыл стратегически важную для ВСУ информацию.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что Минобороны и СБУ предотвращают утечку информации об обороне Украины, чтобы не навредить ВСУ.

"На днях СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных Сил Украины, вопросах подготовки, организации ведения боевых действий. По поводу данного факта ведется следствие в установленном законом порядке", – сообщила Маляр.

По ее словам, утечка такого рода срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против украинских защитников.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, почему полномасштабное наступление РФ провалилось.

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