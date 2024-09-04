Платформы находятся под огневым контролем ВМС ВСУ.

Недавно сообщалось, что в Черном море вспыхнули буровые платформы - так называемые "вышки Бойко", и до сих пор неизвестно, что именно там произошло. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российские оккупанты не могут себе позволить высадить туда десант.

"Мы не комментируем непосредственно эти кейсы. Но с позиции ВМС могу отметить, что да - эти объекты находятся в зоне поражения береговых ракетно-артиллерийских войск Военно-морских сил ВСУ. И, соответственно, враг не может попасть на эти объекты, непосредственно забросить личный состав - позволить себе не может", - отметил в эфире Новости-Live Плетенчук.

Если даже представить, что туда высадился вражеский десант, то, по словам Плетенчука, на "вышках" осуществлять после этого ротацию и соответствующее обеспечение будет крайне сложно. Как напомнил спикер, оккупанты "все это проходили" в районе острова Змеиный, где потеряли две свои важные цели - крейсер "Москва" и буксирное судно "Василий Бех".

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"Поэтому можно сказать, что они (вышки - УНИАН) находятся в такой себе серой зоне", - сказал Плетенчук.

Плетенчук о Крымском мосте

Также он рассказал, что сакрализация и символизм россиян в отношении Крымского моста уже перешли все границы разумного. Относительно практичности, по его словам, этот путепровод - единственный логистический инструмент, который соединяет временно оккупированный Крым с РФ. По суше по южным оккупированным регионам захватчики железную дорогу еще не запустили.

"Паромная переправа не работает, и перспектива у нее - не очень... Есть два парома, которые остаются в ремонте - точнее, один в ремонте, один ожидает - стоит на якоре в Азове. Поэтому для них (оккупантов - УНИАН) это такая единственная ветка... Да, там есть проблемы с железной дорогой, но это - энергетическая ветка, автомобильные пути сообщения. Поэтому они максимально пытаются его сохранить", - пояснил Плетенчук.

Его также попросили прокомментировать заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, чтобы партнеры позволили Украине наносить удары по незаконно построенному Крымскому мосту. Плетенчук, в частности, сказал, что не может раскрывать каких-либо планов ВМС ВСУ, но отметил, что цель остается неизменной - уничтожение моста.

"Я не думаю, что из-за этого есть недоразумения с партнерами. Потому что это - территория Украины, а мост - незаконно построенный объект", - добавил спикер.

Вышки Бойко - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Черном море вспыхнули все так называемые "вышки Бойко". Тогда нападению подверглись три буровые платформы, находящиеся к востоку от острова Змеиный. По состоянию на 24 августа средняя платформа горела, а с 3-й шла столб дыма.

Ранее Украина уже наносила удары по этим платформам, которые использовались россиянами для хранения оборудования, с помощью которого вели слежку за ВСУ в акватории Черного моря.

ВСУ вернули платформы под контроль в сентябре 2023 года.

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