Разведчик, в частности, рассказал о наиболее опасном моменте во время операции и о том, как удалось отбить атаку российского самолета.

Украине удалось вернуть контроль над "вышками Бойко" - буровыми газо- и нефтедобывающими платформами у берегов Крыма, что серьезно ограничит возможности россиян действовать вблизи острова Змеиный и перекрывать судоходные коридоры.

О неизвестных ранее деталях операции Главного управления разведки Минобороны и о том как бойцам ГУР удалось обмануть весь российский флот, рассказал командир по прозвищу "Пеин".

В частности, он отметил, что операция готовилась примерно месяц-полтора. На операцию разведчики шли на резиновых лодках.

"Они более маневренные, их меньше видно воздушным средствам", - отметил разведчик.

Он также рассказал о наиболее опасном моменте во время операции

"Когда мы только начали пришвартовываться, и по нашим бойцам начал отрабатывать самолет, немного пробили лодку", - отметил он, подтвердив, что меткое попадание одного такого снаряда могло бы их элементарно потопить, однако этого удалось избежать благодаря квалифицированным операторам ПЗРК.

Отогнать вражеский самолет удалось всего одним метким выстрелом.

"Там было попадание в хвостовую часть, специфический дым, сначала белый, потом черный, и он сбежал", - рассказал разведчик.

Также во время этой операции украинские воины взяли и ценные трофеи на самих вышках, в частности, патроны и радиотехническое оборудование, которое следило за всеми передвижениями в районе острова Змеиный.

Как отметил боец, захваченная техника является ценной как минимум потому, что ее можно разобрать и посмотреть, "получить кучу полезной технической информации, которая нам может дать ответы на наши вопросы - почему, где и как".

Он добавил, что этой операцией российским оккупантам очень сильно ограничили действия в акватории Черного моря, особенно в акватории острова Змеиный.

"Мы их достаточно сильно отодвинули к берегам Крыма, в Черном море они очень сильно теряют свое влияние, обзор", - сказал разведчик, добавив, что даже если Россия попытается отбить эти позиции назад, они будут к этому готовы.

Вышки Бойко - что известно

"Вышки Бойко" - буровые газо-и нефтедобывающие платформы, которые принадлежат Украине, и находятся сейчас у берегов Крыма в Черном море. Россия захватила их после аннексии Крыма в 2014 году и использовала в военных целях, в частности, для размещения средств РЛС.

11 сентября Главное управление разведки Украины сообщило, что под контроль ВСУ возвращены все четыре буровые платформы - "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида"и СПБУ "Сиваш".

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