Защитить Украину может вступление в НАТО и ядерное оружие, уверен он.

Когда Украина выйдет на свои границы, это не будет означать завершение войны против России.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный эксперт Роман Свитан. По его словам, есть два этапа войны и это будет только первый.

"Первый - выход на границу 1991 года. Нам нужно для наступления определенное количество сил и средств. Человеческих, финансовых, экономических усилий. Этот этап войны мы можем завершить в этом году, если останется такая же динамика поставок оружия. Но война в этом случае не закончится, она закончится только, если мы до выхода на границы уже будем в НАТО", - пояснил он.

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По словам Свитана, только "зонтик" НАТО нас сможет прикрыть. В противном случае нам придется воевать, пока не развалится Россия.

"Если НАТО нас примет, то война сразу закончится. Либо НАТО, либо нам придется воевать еще лет 10, пока РФ будет распадаться. Они будут биться о наш фронт, которым станет граница и придется сдерживать это нашествие. Само по себе вступление в НАТО также неустойчиво, обязательно надо возвращать ядерный статус. Или восстанавливать производство ядерного оружия, или при вступлении в НАТО размещать у себя около 100 боеголовок и управлять ими", - добавил эксперт.

Когда закончится война в Украине

Глава ГУР Кирилл Буданов неоднократно заявлял, что до конца лета 2023-го ВСУ выйдут на границы 1991 года и война закончится. Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко также уверен, что победа над врагом состоится в октябре или ноябре этого года.

В то же время в СНБО подчеркнули, что спрогнозировать точные сроки окончания войны невозможно.

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